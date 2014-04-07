فوز رئيس وزراء المجر بفترة جديدة في الحكم

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في المجر أمس الاحد فوز رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان صاحب الآراء غير التقليدية بأربع سنوات اخرى في السلطة.

وتصادم أوربان مراراً مع الاتحاد الاوروبي والمستثمرين الأجانب بسبب سياساته غير التقليدية وتستعد الشركات الكبيرة بعد فوزه أمس الاحد لفترة اخرى من الإجراءات غير المتوقعة والتي تعتبرها بعضها معادية للاستثمار

ولكن مجريين كثيرين يعتبرون أوربان"50 عاما" المنشق السابق ضد الحكم الشيوعي أحد المدافعين عن المصالح الوطنية ويحبون أيضا حقيقة أنه في ظل حكومته تراجعت ضرائب الدخل وفواتير الكهرباء المنزلية.

وبعد فرز 96 في المئة من صناديق الاقتراع أشار تقدير رسمي إلى حصول حزب تحالف الديمقراطيين الشبان "فيدس" الذي ينتمي اليه أوربان على 133 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 199 مما يضمن له تشكيل الحكومة المقبلة.

وتعطي هذه النتيجة أيضا حزب أوربان أغلبية الثلثين اللازمة لتغيير الدستور ولكن بفارق مقعد واحد فقط وإن كانت النتائج النهائية قد تحرم فيدس من الوصول الى هذه الأغلبية.

هذا وأعطى نفس التقدير الرسمي التحالف اليساري الذي يقوده الاشتراكيون 38 مقعدا في حين حصل حزب جوبيك اليميني المتطرف 23 مقعداً.