ظريف:نسعى لإزالة العقبات أمام المحادثات النووية

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف الاثنين إن بلاده ترغب فى إزالة جميع العقبات المتبقية التى تقف فى طريق التوصل إلى اتفاق نووى شامل مع القوى العالمية الست خلال الجولة الجديدة من المحادثات المقررة هذا الأسبوع.

وأشار ظريف ومسئول كبير فى الإدارة الأمريكية إلى أن جميع الأطراف لا تزال تسعى إلى فهم مواقف بعضهم البعض بشكل مفصل في المحادثات المقررة فى العاصمة النمساوية فيينا غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بدلا من التفاوض على نص الاتفاق .

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن ظريف قوله "فى هذه الجولة، نريد مناقشة وإزالة جميع نقاط الخلاف حتى نتمكن من إعداد مسودة لاتفاق شامل فى الجولة المقبلة، المرجح أن تكون فى نهاية أبريل أو أوائل مايو".

ويهدف الجانبان إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يقيد بدرجة أكبر من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وإنتاج البلوتونيوم فى مفاعل أراك، فى مقابل رفع دائم للعقوبات المفروضة عليها