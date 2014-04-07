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استمرار العصيان المدني في بنغازي الليبية

7/4/2014

تواصل العصيان المدني احتجاجا على انعدام الأمن في مدينة بنغازي في شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي، واتسع الحراك الاحتجاجي الأثنين ليصل إلى العاصمة طرابلس؛ حيث عمد متظاهرون إلى إغلاق الطرق الرئيسية.

وكانت منظمات من المجتمع المدني دعت السبت إلى عصيان مدني احتجاجا على انعدام الأمن، وللمطالبة بتعليق عمل المؤتمر الوطني العام، أكبر سلطة تشريعية في البلاد، والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية.

ومثل اليوم السابق، شهدت بنغازي عصيانا مدنيا جزئيا حيث أغلقت عدة مؤسسات عامة ومدارس وجامعات، بحسب ما أفاد ت وكالة وكالة فرانس برس.

من جانب آخر، أعيد فتح مطار المدينة الذي أغلق الأحد، بعد التوصل إلى اتفاق مع المحتجين، بحسب مصدر في المطار.

وفي العاصمة طرابس، عمد متظاهرون مؤيدون لحركة الاحتجاج إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية وأحرقوا الاطارات، مما أسفر عن زحمة سير خانقة، وفق شهود.

وتعارض الأوساط الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني تمديد ولاية المؤتمر الوطني حتى كانون الأول/ديسمبر 2014، التي كان من المفترض أن تنتهي في بداية شباط/فبراير. وبضغط من الشارع تقرر اخيرا تنظيم انتخابات من دون تحديد موعدها.

وشهدت مدينة بنغازي أعمال عنف ، حيث تم اغتيال عشرات القضاة والأجانب ورجال الأمن منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

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