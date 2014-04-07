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إيران تأمل في إحراز تقدم في المحادثات النووية

7/4/2014

نقلت وسائل إعلام إيرانية مرتبطة بالحكومة عن عضو كبير في وفد التفاوض في المحادثات النووية قوله أن طهران تأمل إحراز تقدم كاف في المحادثات مع القوى العالمية الكبرى التي تجرى هذا الأسبوع حتى يتمكن المفاوضون من وضع مسودة اتفاق لتسوية خلاف بشأن برنامج ايران النووي.

وتعقد الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية الست جولة جديدة من المحادثات في فيينا يومي الثلاثاء والاربعاء بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 20 يوليو تموز بشأن كيفية حل الخلاف الذي بدأ قبل عشر سنوات وأثار مخاوف من اندلاع حرب في منطقة الشرق الأوسط. 

وتقول إيران أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم مسعى سلمي لتوليد الكهرباء واستبعدت إغلاق أي من منشاتها النووية وتنفي أن تكون لديها أي خطط لامتلاك قنبلة نووية.

هذا وقد صرح نائب وزير الخارجية الإيراني وعضو وفد التفاوض عباس عراقجي قوله أمس الأحد "نأمل أن نتمكن في المحادثات القادمة من تقريب وجهات النظر وتضييق هوة الخلافات المتعلقة بالقضايا الرئيسية حتى نستطيع الدخول في التفاصيل وبدء كتابة النص" 

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة أن الجانبين يعتزمان قضاء شهري مارس آذار وإبريل نيسان في استعراض "كل القضايا التي نعتقد أنه يجب تناولها في اتفاق شامل قبل بدء وضع مسودة الاتفاق في مايو/آيار. 

وتهدف المحادثات إلى وضع تفاصيل اتفاق طويل الأمد لتحديد نطاق مسموح به لبرنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات التي تضر باقتصادها المعتمد على النفط وفي نوفمبر تشرين الثاني توصلت إيران والقوى الست إلى اتفاق مؤقت للحد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف بعض العقوبات وكان الهدف من الاتفاق ومدته ستة أشهر وبدأ سريانه في 20 يناير كانون الثاني كسب الوقت لإجراء محادثات حول اتفاق طويل الامد.

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