نتنياهو يهدد " بمعاقبة الفلسطينيين"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بمعاقبة الفلسطينيين" على خطوات اتخذوها من جانب واحد باتجاه قيام الدولة وقال الأحد إن إسرائيل ترغب في مواصلة محادثات السلام التي تجرى بوساطة أمريكية ولكن "ليس بأي ثمن".

ولم يحدد نتنياهو على الفور التحرك الذي ربما يقدم عليه بعدما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 15 اتفاقا دوليا معظمها عبر الأمم المتحدة، وتخشى إسرائيل من أن تعزز مثل هذه الخطوة من موقف الفلسطينيين أمامها.

وكانت مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرامية لإعادة محادثات السلام إلى مسارها وتمديدها لما بعد مهلة تنتهي يوم 29 أبريل/ نيسان تعثرت الأسبوع الماضي بسبب خطوة عباس المفاجئة.

وقال الفلسطينيون إن عباس اتخذ الخطوة ردا على عدم التزام إسرائيل بتعهدها بإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين، فيما ردت إسرائيل بأنها تريد التزاما فلسطينيا باستمرار المفاوضات بعد نهاية الشهر الجاري.

وقال نتنياهو أثناء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية " لن يحقق الفلسطينيون دولة إلا عبر المفاوضات المباشرة وليس من خلال الإعلانات الجوفاء أو الخطوات من جانب واحد التي ستطيح باتفاق السلام بعيدا" وأضاف "سيتم الرد على خطواتهم المنفردة بخطوات خاصة بنا من جانب واحد نرغب في مواصلة المفاوضات ولكن ليس بأي ثمن".

وفي مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي عبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين عن استيائه من دعوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وتساءل عريقات عن السبب الذي يدفع الإسرائيليين إلى تهديد الفلسطينيين و"كأنهم يرسلون الانتحاريين إلى تل أبيب".

من جانبه قال نبيل أبو ردينة متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إسرائيل هي من تقوم بخطوات أحادية من خلال مواصلة عمليات الاستيطان وعدم الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، نحن ملتزمون بأسس عملية السلام".