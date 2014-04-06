مقتل اثنين من مفوضية الانتخابات في انفجار بشمال أفغانستان

أفادت مصادر أمنية أفغانية بمقتل اثنين من العاملين في مفوضية الانتخابات في انفجار قنبلة بولاية قندز شمالي أفغانستان استهدف قافلة لنقل صناديق الاقتراع ما أدى أيضا إلى إتلاف عشرات الصناديق.

وفي أول هجوم منذ إغلاق مراكز الاقتراع مساء السبت قالت الشرطة إن القنبلة انفجرت في سيارة تحمل عاملين في الانتخابات وبطاقات اقتراع في منطقة خان أباد باقليم قندوز الشمالي

وقال حمزة أحمد زاي وهو مسؤول انتخابي في قندوز "أصيبت السيارة التي كانت تحمل بطاقات انتخابية من أربعة مراكز اقتراع وأحرقت كل المواد" مضيفا أن شرطيا واثنين من العاملين قتلوا في الانفجار.

وأدلى نحو 60 % ممن يحق لهم الانتخاب بأصواتهم في الانتخابات التي وصفها مسؤولون أفغان وغربيون "بالناجحة".

ورغم أن طالبان فشلت في تنفيذ هجمات كبيرة في يوم الاقتراع ذاته يخشى البعض من أن المسلحين يعدون لتعطيل عملية فرز الأصوات والتي من المقرر أن تستغرق أسابيع في البلد ذي البنية التحتية البدائية والتضاريس الوعرة.

ووصفت طالبان الانتخابات المفترض أن تكون أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد بأنها خديعة تدعمها الولايات المتحدة ويحظر الدستور الأفغاني على الرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي الترشح لفترة ولاية جديدة بعد أن أمضى 12 عاما في السلطة.

ولا يوجد مرشح واضح للفوز في الانتخابات لكن المرشحين الثلاثة الأقرب للفوز هم وزيرا الخارجية السابقين عبد الله عبد الله وزلماي رسول ووزير المالية السابق أشرف عبد الغني.

وقد جرت الانتخابات في توقيت حساس فيما تستعد معظم القوات الأجنبية للانسحاب بعد صراع مع طالبان استمرت لأكثر من عقد.