تشديد الإجراءات الأمنية بالهند عشية أكبر انتخابات في العالم

تستعد قوات الأمن الهندية لحماية الناخبين عشية بدء أكبر انتخابات في العالم الاثنين، وستقام مراكز للاقتراع في حدائق الشاي وحقول الأرز مع تطلع الهند بشكل متزايد إلى أن يتولى السلطة ائتلاف يقوده قوميون هندوس لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ناخبي الهند البالغ عددهم 815 مليون شخص سيلحقون هزيمة مدوية بحزب المؤتمر الحاكم الذي تقوده أسرتا نهرو وغاندي بعد أن أدى أطول تباطؤ اقتصادي منذ الثمانينات إلى وقف التنمية وفرص العمل في بلد تقل أعمار نصف سكانه عن 25 عاما.

وسيجرى التصويت على تسع مراحل خلال خمسة أسابيع وسيبدأ في ولايتين صغيرتين في شمال شرق البلاد بالقرب من ميانمار ثم يمتد إلى جبال الهيمالايا والصحراء الغربية والجنوب الاستوائي وينتهي في 12 مايو/ أيار في سهول الهند الشمالية المكتظة بالسكان، ومن المقرر إعلان النتائج في 16 مايو/ أيار.

وتتطلب الانتخابات عملية أمنية ضخمة لا سيما في (ولاية أسام) التي سيبدأ فيها التصويت وهي معقل لأنصار حزب المؤتمر، وسيستخدم ضباط الأمن أجهزة للكشف عن المعادن الأحد لتفتيش القطارات والركاب وأمتعتهم في مدينة جورهات حيث قال ديليب كومار تيواري المسؤول بشرطة السكك الحديدية في المدينة إن الأجهزة تحمل باليد ويستعان بها للكشف عمن وصفهم "بعناصر معادية للمجتمع". وقال مسؤول الشرطة أمانجيت كوار إن إجراءات الأمن زادت بالفعل وأن قوة مسلحة تحرس المنطقة كلها.

وفي أجراتالا عاصمة ولاية تريبورا في شمال شرق الهند تجرى عمليات التفتيش الأمني في الشوارع حيث تفحص عربات الريكشو وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة ونشر زهاء 20 ألف شرطي بالمدينة بينهم 15 ألفا من شرطة الولاية والجنود، لكن تلك الإجراءات الأمنية المكثفة تلاقي بعض الاعتراضات. وقال ساجد علي أحد السكان "على الحكومة أن تفعل أمورا كثيرة لتحسين تنفيذ القانون والنظام بالإضافة إلى ترسيخ مصداقيتها عند الناس وكسب ثقة المواطنين لا أرى كثيرا من ذلك في هذه المنطقة".

وأظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة سياسدياس الهندية العريقة أنه من المتوقع حصول حزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 543 مقعدا لكنهم لن يصلوا للنصاب اللازم الذي يؤهلهم لتشكيل أغلبية برلمانية.

وسيواجه رئيس وزراء الهند المقبل مهمة صعبة لإنعاش اقتصاد يعاني من زيادة التضخم وعجز كبير في الميزانية وتشمل التحديات أيضا تحديد دور الهند في منطقة متوترة بها نزاعات حدودية مع باكستان والصين.