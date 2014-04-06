بنغازي تعلن إضرابا شاملا

بدأ العاملون في القطاعين العام والخاص بمن فيهم عمال النفط الأحد، إضرابا عن العمل في مدينة بنغازي الليبية؛ احتجاجا على تدهور الوضع الأمني والمطالبة باستقالة البرلمان الذي انقضى تفويضه.

وتسبب الإضراب بتوقيف حركة الملاحة الجوية في مطار بنغازي الدولي. فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية عادت أدراجها نتيجة لذلك.

وقال شهود إن شركات النفط والجامعات والمدارس أغلقت استجابة لدعوة من الجماعات السياسية إلى يوم "عصيان مدني"؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع الأمنية.

ويطالب المضربون المؤتمر الوطني العام الليبي بالاستقالة على الفور، حيث انقضى التفويض الأولي للبرلمان في السابع من فبراير/شباط، لكن لم يحدد بعد موعد لانتخابات جديدة.

وينحي الكثير من الليبيين باللائمة على الخلافات بين البرلمانيين في تنامي الاضطرابات والفوضى المستمرة في ليبيا منذ أطيح بالرئيس معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.