بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الافغانية

قال مسؤول أفغاني اليوم الأحد إنه يجري نقل صناديق الاقتراع من 34 إقليما إلي العاصمة كابول ، وذلك بعد الفرز الأولي للأصوات في مراكز الاقتراع

وأضاف المتحدث باسم لجنة الانتخابات ،محمد نور أ ن عملية الفرز الثانية سوف تبدأ اليوم في العاصمة كابل وتستمر نحو أسبوع نظرا لأن استلام صناديق الاقتراع من المناطق النائية سوف يستغرق بعض الوقت حيث لا توجد طرق رئيسية ولا تزال الثلوج تعرقل ممرات الأقاليم ,

وأضاف أن نقل صناديق الاقتراع من المناطق الجبلية النائية يتم باستخدام البغال والحمير ، ويمكن أن يستغرق أياما , وأشار إلى أن صناديق الاقتراع تنقل من القرى إلي عواصم الاقاليم ثم إلا كابل



وقد أدلي نحو سبعة ملايين أفغاني من إجمالى 12 مليون ناخب مسجل فى الكشوف بأصواتهم أمس السبت في الانتخابات الرئاسية الثالثة في تاريخ أفغانستان.