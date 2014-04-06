السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من السفر عبر مطار بغداد

حذرت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها من السفر عبر مطار بغداد حتى الثامن من أبريل نيسان الجاري وذلك بسبب معلومات بشأن "تهديد محدد" للأمن قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا الشهر.

ومن جانبها قالت السفارة في بيان إنها حظرت على العاملين لديها استخدام مطار بغداد الدولي "في الوقت الراهن" وحثت المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العراق على توخي الحذر ولم ترد تفاصيل أخرى .

وجاء في البيان الذي نشر على موقع السفارة على الانترنت "ينصح الرعايا الأمريكيين بتجنب لفت الأنظار وتغيير أيام وتوقيتات و لتوخي الحذر أثناء القيادة وعند دخول سياراتهم أو الخروج منها" .