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البرغوثي الإعلان عن فشل المفاوضات بات مسألة وقت

6/4/2014

صرح الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثى أن الإعلان عن فشل المفاوضات بات مسألة وقت.

أرجع البرغوثى فشل المفاوضات اليوم الأحد إلى استمرار إسرائيل فى نشاطها الاستيطانى فى ظل المفاوضات، متخذة إياها غطاء للتوسع الاستيطانى، إلى جانب إصرارها على إملاء شروطها على الجانب الفلسطينى، فضلا عن فقد مرجعية المفاوضات الكامنة فى الشرعية الدولية والمبادرة العربية التى تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 التى تضرب بها إسرائيل عرض الحائط.

وقال البرغوثى إن المقترحات التى يقدمها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لم تؤد إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ولكنها ستعمل على إقامة معازل، لأن مواقفه متغيرة تجاه المفاوضات، لذلك العملية برمتها لا يمكن أن تسير إلى الأمام.

وكان اجتماع ثلاثى فلسطيني-إسرائيلى-أمريكى قد انتهى مؤخرا دون تحقيق أى تقدم فى الخروج من الأزمة التفاوضية الفلسطينية-الإسرائيلية، التى نجمت عن قرار تل أبيب بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، كما كان مقررا السبت الماضى، فيما قامت السلطة الفلسطينية بتوقيع اتفاقيات أممية بشأن الأسرى.

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