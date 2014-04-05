واشنطن تأكد التزامها بعملية السلام في الشرق الأوسط

أكدت الولايات المتحدة التزامها المستمر بعملية السلام في الشرق الأوسط، لأن التوصل إلى اتفاق يأتي بمنفعة للإسرائيليين والفلسطينيين وللدول في المنطقة وبالعالم. وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لعب دوراً مهماً في تسهيل المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفاً انه فعل ذلك لأنه كان من الواضح أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وقال إن سبب تدخل كيري وقيام كل ذلك تحت راية الولايات المتحدة لأنه كان من الصعب لأجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين أن يحاولوا حل خلافاتهم، وما قام به وزير الخارجية الأميركي هو السفر مراراً إلى المنطقة من دون كلل، لإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين لكن ما رأيناه هو أن من مسؤولية القادة الإسرائيليين والفلسطينيين أن يتخذوا قرارات صعبة، ويقدموا على خطوات بأنفسهم.

وشدد إرنست على أن القرارات التي تحتاج السعي وراء أرضية مشتركة لا يمكن أن تفرض من قبل أميركا أو أي بلد آخر بالعالم.

لكنه لفت إلى أنه بالرغم من كل هذه التحديات، من الواضح أن من مصلحة الولايات المتحدة والعالم أن يحل الإسرائيليون والفلسطينيون خلافاتهم.

وأوضح أن أميركا مستمرة في هذه المهمة لأن ثمة منفعة واضحة لأقوى حلفائنا في إسرائيل وللشعب الفلسطيني وللدول في منطقة الشرق الأوسط وللدول بالعالم، لذا نحن ملتزمون بهذه المهمة.

لكنه أردف أنه في الوقت عينه فإن الهدف الأكبر الذي نسعى وراءه هو شيء يمكن تحقيقه فقط عندما يقرر قادة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني اتخاذ قرارات صعبة جداً يمكنهم وحدهم أن يتخذوها.

وسئل إن كان الرئيس الأميركي باراك أوباما، يشعر بخيبة أمل لما تم التوصل إليه في هذه المرحلة، فأجاب إرنست أن أوباما كان واقعياً بشأن صعوبة التحدي، لكن هذا لا يقلل من شغفه بمحاولة التوصل إلى نتيجة تكون من مصلحة الجميع.