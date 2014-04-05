كرزاي يدعو الأفغان إلى التصويت و"تحدي" طالبان

انطلقت السبت أول انتخابات رئاسية مستقلة تنظمها أفغانستان من دون مساعدة خارجية مباشرة، وأصيب أربعة ناخبين إثر وقوع انفجار في مركز للاقتراع في إقليم لوجار بجنوب شرق أفغانستان، بعد بضع ساعات من بدء الإدلاء بالأصوات.

وقال حاكم منطقة محمد أغا بالاقليم عبد الحميد "وقع الانفجار قرب مركز للاقتراع عبارة عن مبنى مدرسة وأدى إلى إصابة أربعة ناخبين أحدهم إصابته حرجة".

ودعا الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حامد كرزاي السبت الناخبين الأفغان إلى "تحدي" تهديدات حركة طالبان، والإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي.

وقال كرزاي "نعيش يوما مهما لمستقبلنا ولمستقبل بلدنا". مضيفا "أدعو الشعب الأفغاني إلى التوجه إلى مراكز التصويت على الرغم من المطر والبرد وتهديدات الأعداء، ليتيح لهذا البلد اجتياز مرحلة جديدة على طريق النجاح".

وأكد الرئيس المنتهية ولايته "أدليت بصوتي وأنا سعيد وفخور بأنني مواطن أفغاني".

ويتنافس ثمانية مرشحين على خلافة كرزاي، الذي قاد أفغانستان، منذ سقوط حكم طالبان في 2001، لكن الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

ويبدو ثلاثة من الوزراء السابقين في حكومته الأوفر حظا في هذا الاقتراع، وهم زلماي رسول، الذي يعتبر مرشح الرئيس المنتهية ولايته، وأشرف غني وهو اقتصادي معروف، وعبد الله عبد الله الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وصوت الوزراء الثلاثة صباح السبت في كابل. وقال غني (64 عاما) في أحد المراكز في كابول "إنه يوم عزة لكل الأفغان".

وأضاف الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الذي يتمتع باحترام على الصعيد الدولي أن "المشاركة الكبيرة للأفغان رسالة واضحة تؤكد أن تصميمهم على بناء مستقبل أفضل لن تؤثر عليه تهديدات أعدائنا".

وتابع غني الذي حل في المرتبة الرابعة في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في 2009 أن "الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التزوير سيتم استبعادهم، وإن شاء الله سنفوز" في هذه الانتخابات التي يفترض أن تعرف نتائجها الأولية في 24 نيسان/أبريل.

ونشرت حركة طالبان التي تسعى للإطاحة بالحكم في أفغانستان مقاتليها في أنحاء البلاد لتعطيل الانتخابات التي وصفتها بأنها خدعة مدعومة من الولايات المتحدة وقتل عشرات الأشخاص في موجة من أعمال العنف في الأيام السابقة على الانتخابات.

من جهتها، قامت قوات الأمن الأفغانية بنشر أكثر من 350 ألفا لإحباط الهجمات على مراكز الاقتراع وعلى الناخبين وعزلت العاصمة كابل عن بقية البلاد بسلسلة من حواجز الطرق ونقاط التفتيش، وفرضت حالة إغلاق فعلي على مدينة قندهار مهد حركة طالبان عشية الانتخابات ونصح السكان بالبقاء في بيوتهم.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية الأفغانية هذه انتخابات محورية في تاريخ أفغانستان إذ أن نتيجتها ستحدد مستقبل البلاد بعد 13 سنة من الحروب.