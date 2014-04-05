رئيس جنوب السودان يبحث في الخرطوم تنفيذ اتفاق التعاون

وصل رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت إلى الخرطوم السبت ، في زيارة رسمية لبحث تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير، بشأن تنفيذ اتفاق التعاون الشامل بين البلدين، فضلاً عن التطورات الجارية بجنوب السودان.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني عماد سيد أحمد إن الرئيس البشير وسلفاكير سيعقدان جلسة مباحثات مشتركة بالخرطوم، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بجانب الأوضاع التي تشهدها دولة جنوب السودان.

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية متوقعاً أن تسهم بشكل كبير في الإسهام بحل القضايا التي ما زالت مثار بحث بين البلدين، بالإضافة إلى المحاولة لتسوية النزاع والتوتر الذي يسود دولة الجنوب.

من جهتها اعتبر سفير جنوب السودان لدى بالخرطوم ميان دوت وول، أن الزيارة تمثل بداية عملية لاستئناف عمل اللجان التنفيذية المشتركة، الخاصة بتطبيق اتفاق التعاون المشترك، بعد أن جمد منذ تصاعد التوترات في دولة جنوب السودان .

وتأتي زيارة سلفاكير ميارديت للخرطوم فيما تشهد بلاده قتالا بين قوات حكومته وقوات بقيادة نائبه الرئيس السابق وزعيم المتمردين رياك مشار.