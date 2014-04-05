حركة جزائرية: مظاهرتنا مستمرة حتى إسقاط نظام بوتفليقة

أكدت قيادات بحركة "بركات" المعارضة بالجزائر أن مظاهراتها ستستمر بالشارع الجزائري وفي مختلف الولايات حتي إذا ما تمكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من الفوز بعهدة رئاسية رابعة عبر الانتخابات الرئاسية المقرر أجراءها في السابع عشر من إبريل الجاري.

وقالت العضو المؤسس للحركة أميرة بوراوي "مظاهراتنا ستستمر قبل وبعد السابع عشر من أبريل.. فالأمر لا ينحصر في معارضتنا ورفضنا للعهدة الرابعة.. تلك العهدة الرابعة هي مجرد رمز لنظام فاسد لا يحترم الشعب ونحن ضد استمراره".

ورفضت بوراوي وهي ( طبيبة وناشطة حقوقية ) الاتهامات التى توجه لحركتها من حيث قلة عدد المؤيدين لها بالشارع الجزائري، موضحة "حركة بركات لها أعضاء كثيرون خارج العاصمة وقد نظمنا وقفات فى ولايات بجاية وعنابة والبيض ولكن العاصمة الجزائر بها مشكل خاص لأنه يمنع بها التجمعات.. كما أن الوقفات الأولى للحركة بالعاصمة شهدت اعتقالات كثيرة وهو الأمر الذى لم يتكرر في الولايات الأخري ".

وحركات "بركات" ليست تنظيما معارضا بالصورة المتعارف وتتشكل من مجموعة حقوقيين وإعلاميين وأطباء ومهن أخرى بالمجتمع وقد بدأت الحركة نشاطاتها قبل الإعلان الرسمى للرئيس بوتفليقة عن ترشحه لولاية رابعة في الانتخابات فى الثالث من مارس الماضي بأيام قليلة ، ويعتمد هؤلاء علي التقنيات الحديثة وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارهم.