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الظواهري يدعو لنبذ الاقتتال الداخلي

5/4/2014

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل صوتي نشر على الانترنت المقاتلين الإسلاميين في سوريا لنبذ الاقتتال فيما بينهم الذي أدى إلى مقتل أحد رفاق زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في وقت سابق هذا العام .

وفي الرسالة الصوتية نعى الظواهري وفاة أبو خالد السوري الذي قتل على يد جماعة "منشقة" عن القاعدة في هجوم في فبراير شباط وأبدى أسفه تجاه " هذه الفتنة العمياء التي حلت بأرض الشام المباركة" بحب تعبير الظواهري.

وأبو خالد السوري أحد أهم الشخصيات التي سقطت بسبب الاقتتال بين المقاتلين الاسلاميين والذي استعر مع بداية العام وشهد مواجهات بين الدولة الاسلامية في العراق والشام وجماعات تقاتل داخل سوريا.

وقال الظواهري في التسجيل الصوتي " هذه الفتنة تحتاج من كل المسلمين اليوم أن يتصدوا لها وان يشكلوا رأيا عاما ضدها وضد كل من لا يرضى بالتحكيم الشرعي" .

كما تحدث الظواهري عن معرفته بأبو خالد السوري منذ أيام القتال ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان خلال الثمانينات، ودعا المقاتلين لنبذ الاقتتال الداخلي. وقال " على كل من يقع في هذه الآثام أن يتذكر أنه يحقق لأعداء الاسلام بيده ما عجزوا عن تحقيقه بكل امكاناتهم".  

وولد أبو خالد السوري في مدينة حلب بشمال سوريا عام 1963 ويعتقد أنه قاتل في أفغانستان والعراق وصار في الآونة الاخيرة أحد قياديي حركة أحرار الشام الاسلامية المعارضة.    

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