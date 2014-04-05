استئناف محاكمة الرئيس المعزل محمد مرسي

استأنفت محكمة جنايات القاهرة السبت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية قتل متظاهرين بمحيط قصر الرئاسة، والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث الاتحادية".

وتابعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، النظر في قضية محاكمة مرسي و14 آخرين من كبار معاونيه وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين متهمين بالقتل والتحريض على قتل متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي إبان تولي مرسي الحكم.

وكانت هيئة المحكمة قرَّرت في آخر جلسة عقدتها في 23 آذار/مارس المنصرم تأجيل النظر في القضية بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين؛ لتمكينها من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية حول القضية، والذي يتضمن مقاطع مصورة وصوتية لأحداثها.

وتعود وقائع القضية إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2012 حينما تظاهر مئات من معارضي مرسي حول قصر الرئاسة فوقعت اشتباكات بينهم وبين مؤيدي الرئيس المعزول أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وامتدت الاشتباكات لاحقاً لتشمل مختلف أنحاء البلاد وتخلف مئات القتلى وآلاف المصابين.

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي، 14 آخرين أبرزهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول.