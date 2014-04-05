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استئناف المحادثات بين إيران ومجموعة"5+1″فى فيينا

5/4/2014

استأنفت إيران ودول مجموعة (5+1) السبت في العاصمة النمساوية (فيينا) محادثاتهم حول برنامج طهران النووي.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن خبراء من إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين بالإضافة إلي ألمانيا قد استأنفوا مفاوضاتهم حول المشاكل الفنية بالبرنامج النووي لطهران، وذلك في محاولة للتوصل إلي توافق في الآراء بين الجانبين.

وأضافت القناة الإيرانية أن المدير العام للشئون السياسية والدولية فى وزارة الخارجية الإيرانية حميد بعيدي نجاد هو من يترأس فريق التفاوض النووي الإيراني علي مستوي الخبراء فيما يترأس ستيفن كليمان أحد مساعدي ممثلة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي كاترين أشتون الفريق الآخر.

وتجرى هذه المحادثات قبيل جولة جديدة من المفاوضات المقررة بين آشتون ووزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى الفترة ما بين 7 و9 أبريل الجارى

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