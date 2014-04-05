إيران تصف المفاوضات حول الملف النووي بالمفيدة

وصف رئيس الوفد النووي الإيراني لمفاوضات الخبراء حميد بعيدي نجاد، المفاوضات التي جرت علي مدي ثلاثة أيام بين الخبراء الإيرانيين ومجموعة 5+1 في فيينا، بأنها کانت مفيدة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعيدي نجاد السبت لوكالة الانباء الايرانية (إرنا) في ختام المفاوضات التخصصية والفنية بين الخبراء والتي استغرقت أکثر من 15 ساعة في فيينا.

وأضاف أن الآراء التخصصية ساعدت علي التفهم بصورة أفضل لمواقف الجانبين. وتابع أن تقرير نتائج المفاوضات سيقدم في 7 نيسان / أبريل الجاري إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي کاثرين اشتون ومساعدي وزراء الخارجية للدول الست وکبار المدراء السياسيين.

وصرح عضو الفريق النووي الايراني المفاوض بأن الحلول الفنية والمحادثات التخصصية بين الخبراء بإمکانها أن تساعد علي اتخاذ قرارات سياسية مهمة.

ومن المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات النووية للحل النهائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة 5+1 في الفترة من 7 الى 9 نيسان/ابريل الحالي في فيينا. وترأس بعيدي نجاد الوفد الإيراني فيما تراس استيفان کلمنت وفد مجموعة 5+1، حسبما ذكرت اليوم وكالة الانباء الإيرانية (إرنا) .

يشار إلى أن إيران ومجموعة 5+1 ( التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين إضافة إلى المانيا) تجريان محادثات على مستوى الخبراء بشأن تنفيذ اتفاق مبدئي توصل إليه الجانبان في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي بشأن الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.