مقتل 3 عسكريين عراقيين بينهم عقيد في تفجيرين بسامراء

قتل ثلاثة عسكريين عراقيين،بينهم ضابط استخبارات برتبة عقيد في تفجيرين بسامراء والموصل اليوم الجمعة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين أن عبوة ناسفة كانت موضوعة في أحد البساتين في منطقة الركة التابعة لقضاء سامراء" 40 كم جنوب تكريت" انفجرت، صباح اليوم، بقوة من الجيش أثناء قيامهم بعملية أمنية، ما أسفر عن مقتل ضابط استخبارات سامراء العقيد كريم خالد ومرافقه، وإصابة خمسة من عناصر حماياته بينهم عنصرين بالصحوة أحدهم قيادي.

من جهة أخرى أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة قبر العبد،" 35 كم جنوب الموصل"، انفجرت، صباح اليوم، أثناء قيام شرطي بتفتيش إحدى الطرق الخارجية في المنطقة، ما أسفر عن مقتله في الحال.

إلى ذلك قال مصدر في الشرطة العراقية،إن مسلحين مجهولين فجروا، صباح اليوم، جسر ناحية المشاهدة الذي يربط الناحية بقضاء التاجي شمالي بغداد، بعدد من العبوات الناسفة، ما اسفر عن انهيار الجسر بالكامل.

يذكر أن قيادة عمليات بغداد أعلنت، في 25 آذار/مارس الماضي ، عن إصابة عدد من المواطنين بتفجير شاحنة مفخخة على جسر المثنى شمال العاصمة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر جزء من الجسر.

وعلى جانب آخر أعلن مصدر طبي عراقي اليوم الجمعة، عن مقتل ستة مدنيين وإصابة تسعة آخرين في قصف استهدف مناطق جنوبي الفلوجة ووسطها.

ونقل موقع "السومرية نيوز " عن رئيس الأطباء المقيمين في مستشفى الفلوجة العام الدكتور أحمد الشامي قوله إن المستشفى استقبل، صباح اليوم، ستة قتلى وتسعة مصابين اثر قصف بقذائف الهاون والمدفعية على مناطق الجغيثي وحي المعلمين وحي الرسالة وسط الفلوجة ومنطقة جبيل وحي الشهداء جنوبي المدينة.

وأضاف الشامي أن عدداً من الأهالي هم من قاموا بنقل القتلى والجرحى إلى المستشفى.

يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش.