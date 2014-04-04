مفوضية انتخابات العراق تسمح لأجانب بمراقبتها

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها وافقت على 667 طلباً تقدم بها مراقبون أجانب لرصد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في البلاد يوم 30 أبريل/نيسان الحالي.

وقال رئيس المفوضية سيربست مصطفى في بيان الخميس إنهم سيواصلون منح التصديقات للمراقبين الدوليين "نظراً لأهمية دورهم في ضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة".

ويتنافس حوالي تسعة آلاف وأربعين مرشحاً على 328 مقعداً في البرلمان في انتخابات تجرى في خضم أعمال عنف طائفي وتوترات سياسية متزايدة.

وفي هذه الأثناء طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مفوضية الانتخابات بأن تكون مستقلة وحيادية، وأن تنظم انتخابات لا تزوير فيها.

وأكد أن العراق مقبل على مرحلة جديدة لا وجود فيها للدكتاتور والعنف إذا ما أجريت الانتخابات بصورة صحيحة.