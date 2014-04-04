مصابان بينهما رضيع بغارات إسرائيلية على غزة

أصيب شاب وطفل بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة جراء سلسلة غارات مكثفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على أهداف عديدة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إصابتين وصلتا إلى مجمع الشفاء الطبي إحداها لطفل يبلغ من العمر عاما واحداً، والأخرى لشاب يبلغ من العمر 30 عاماً، حيث أصيبا بشظايا صاروخ في منطقة "المغراقة".

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أطلقت الليلة الماضية وفجر اليوم أكثر من 16 صاروخاً على أهداف عديدة شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.

واستهدفت طائرات الاحتلال في غاراتها مواقع للمقاومة، وأراض خالية، ومركز شرطة الزهراء القديم، وورشة حدادة تعود لآل عودة في جباليا، ومصنع اندلعت فيه نيران كبيرة استطاعت طواقم الدفاع المدني إخمادها بعد مرور بعض الوقت.

كما أطلقت طائرات الاحتلال صاروخين على موقع "أبو جراد"، وقصفت بصاروخ واحد آراض زراعية خالية في محررة " نتساريم" وبأربعة صواريخ آراض زراعية شمال القطاع، واستهدفت موقع " بدر" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بصاروخ واحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن غارات الليلة الماضية جاءت "رداً على إطلاق صواريخ من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية"..وحمل حركة حماس المسئولية عن إطلاق الصواريخ.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن سقوط أربعة صواريخ الليلة الماضية من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي في فلسطين المحتلة عام 1948.