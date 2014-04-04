لبنان يعزز قدرات مؤسساته للتعامل مع الأسلحة الكيميائية

أطلقت الحكومة اللبنانية مشروع "تعزيز الجهات الوطنية المعنية لا سيما الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى والدفاع المدني في مواجهة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وما يتصل بذلك من التدخل الطبي".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أنه تم إطلاق المشروع ضمن إطار برامج مراكز التميز للحد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية الممول من الإتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية المعنية في عمليات الكشف والرد وإزالة التلوث والتدخل الطبى فى حالات الطوارئ الكيميائية، وسوف يمول هذا المشروع شراء تجهيزات متخصصة وتدريب كوادر الجهات المعنية.

وتبلغ موازنة المشروع حوالى 5,3 مليون دولار موزعة بالتساوي على البلدان الثلاثة المنضوية تحت سكرتارية الشرق الأوسط التابعة لبرامج التميز "لبنان، الأردن والعراق".