كوريا الشمالية تضع خطاً أحمراً لـ "أمريكا"

قال نائب مندوب كوريا الشمالية الدائم لدي الأمم المتحدة السفير ري تونغ إيل، إن بلاده حددت خطا أحمر لا ينبغي علي الولايات المتحدة الأمريكية تخطيه، وإلا تعرضت لعواقب وخيمة.

وأضاف نائب المندوب الكوري في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة الجمعة إن هناك خطا أحمر إذا تخطته واشنطن، فسوف تكون هناك عواقب وخيمة تعرفها جيدا الولايات المتحدة، ونحن واضحون هنا تماما في التداعيات الوخيمة المترتبة علي ذلك".

وأوضح أن الخط الأحمر يتمثل في استمرار مساعي واشنطن الرامية لاستغلال مزاعم حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بهدف تغير النظام الحاكم.

مشيرا إلى أنه لا يوجد فى بلاده أى قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأن بيونج يانج تتمتع بأفضل شبكة ضمان اجتماعى فى العالم.

وحمل المسئول الكوري الشمالي، واشنطن مسئولية تصاعد التوتر الحالي في شبه الجزيرة الكورية، وقال إن مواصلة المناورات العسكرية الأمريكية فى شبه الجزيرة الكورية يعد مثالا صارخا علي السياسات الاستفزازية التى تمارسها واشنطن إزاء بلاده.

وأكد أن بيونج يانج سوف تقوم في الأيام المقبلة بمواصلة تجاربها النووية، مشيرا الي أن نوعا جديدا من التجارب النووية سوف يتم الكشف عنه قريبا.

وردا على سؤال بشأن المقصود بالنوع الجديد للتجارب النووية،قال نائب المندوب الكوري "دعونا ننتظر وسوف نرى ذلك قريبا".

وجدد السفير رى تونغ إيل رفض بلاده القاطع استقبال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية والمسئول عن ملف حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن واشنطن تستغل موضوع حقوق الإنسان من أجل الإضرار بمصالح بلاده الاقتصادية والسياسية.

وحول برنامج بيونج يانج الخاص باستخدام الطائرات بدون طيار، قال إنه يعرف جيدا برنامج واشنطن فى هذا الخصوص.

وأضاف قائلا "إن الطائرات الأمريكية بدون طيار يتم استخدامها فى أماكن كثيرة من العالم ؛ ما يؤدى لسقوط ضحايا وخلق مشاكل عديدة فى هذه الدول".

ودعا نائب السفير الكوري الشمالي المجتمع الدولى للعمل علي محاكمة المسئولين الأمريكيين الذين قادوا بلادهم لغزو العراق وأفغانستان وتغذية شبكة الإرهاب فى العالم بأسره.