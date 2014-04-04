البث الحي
منوعات

طالبان تمدد وقف إطلاق النار بعد إطلاق سراح سجناء

4/4/2014

قال متحدث باسم حركة طالبان الجمعة إن الحركة مددت وقف إطلاق النار إلى العاشر من أبريل/ نيسان بعدما أفرجت الحكومة الباكستانية عن بعض السجناء.

وقال المتحدث شهيد الله شهيد " تظهر حركة طالبان مرة أخرى الجدية والمسؤولية وفي انتظار جواب من الحكومة تمدد وقف إطلاق النار حتى العاشر من أبريل"، وأضاف "صدر أمر بوقف جميع الأنشطة ضد الحكومة وقوات الأمن في هذه الفترة".

وكانت حركة طالبان التي ينشط مقاتلوها أكثر في شمال غرب باكستان قد أعلنت وقف إطلاق النار لمدة شهر في أول مارس/ آذار لكن القادة انقسموا بشأن تمديده وقالوا إن الحكومة فشلت في تلبية مطالبهم.

وقدم زعماء الحركة قائمة تضم 800 سجين لإطلاق سراحهم وطالبوا بانسحاب الجيش الباكستاني من منطقة الحدود قرب أفغانستان من أجل إقامة "منطقة آمنة" لهم.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية الخميس إنها أطلقت سراح 16 سجينا في محاولة لبناء الثقة مع طالبان، ولم يتضح ما إذا كان السجناء المفرج عنهم ضمن القائمة التي قدمتها طالبان، وقال شهيد إن طالبان تتحقق من الأمر.

وتولى رئيس الوزراء نواز شريف السلطة العام الماضي وتعهد بالسعي إلى التفاوض لإنهاء الصراع في باكستان. وهذه هي الجولة الثانية من محادثات السلام بين طالبان والحكومة وانهارت الجولة الأولى في فبراير/ شباط بعد أسبوع واحد فقط من المحادثات عندما فجرت طالبان حافلة مليئة برجال الشرطة ثم أعدمت 23 رهينة من قوات أمن حكومية.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

المحكمة العليا الأمريكية تخذل ترمب وتوجه ضربة قوية لمساعيه الانتخابية

مقر المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)