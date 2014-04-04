طالبان تمدد وقف إطلاق النار بعد إطلاق سراح سجناء

قال متحدث باسم حركة طالبان الجمعة إن الحركة مددت وقف إطلاق النار إلى العاشر من أبريل/ نيسان بعدما أفرجت الحكومة الباكستانية عن بعض السجناء.

وقال المتحدث شهيد الله شهيد " تظهر حركة طالبان مرة أخرى الجدية والمسؤولية وفي انتظار جواب من الحكومة تمدد وقف إطلاق النار حتى العاشر من أبريل"، وأضاف "صدر أمر بوقف جميع الأنشطة ضد الحكومة وقوات الأمن في هذه الفترة".

وكانت حركة طالبان التي ينشط مقاتلوها أكثر في شمال غرب باكستان قد أعلنت وقف إطلاق النار لمدة شهر في أول مارس/ آذار لكن القادة انقسموا بشأن تمديده وقالوا إن الحكومة فشلت في تلبية مطالبهم.

وقدم زعماء الحركة قائمة تضم 800 سجين لإطلاق سراحهم وطالبوا بانسحاب الجيش الباكستاني من منطقة الحدود قرب أفغانستان من أجل إقامة "منطقة آمنة" لهم.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية الخميس إنها أطلقت سراح 16 سجينا في محاولة لبناء الثقة مع طالبان، ولم يتضح ما إذا كان السجناء المفرج عنهم ضمن القائمة التي قدمتها طالبان، وقال شهيد إن طالبان تتحقق من الأمر.

وتولى رئيس الوزراء نواز شريف السلطة العام الماضي وتعهد بالسعي إلى التفاوض لإنهاء الصراع في باكستان. وهذه هي الجولة الثانية من محادثات السلام بين طالبان والحكومة وانهارت الجولة الأولى في فبراير/ شباط بعد أسبوع واحد فقط من المحادثات عندما فجرت طالبان حافلة مليئة برجال الشرطة ثم أعدمت 23 رهينة من قوات أمن حكومية.