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سول: سنتخذ إجراءات صارمة ضد بيونج يانج إذا قامت بتجربة نووية

4/4/2014

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي ،جونج هونج وون، أن حكومة بلاده خلصت بعد دراسة تقنية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، إلى أن بيونج يانج حققت تقدما ملموساً في تصغير الأسلحة النووية.

وأكد في تصريح بثته وكالة أنباء" يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم أن الحكومة ستسعى لاتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن في حال إجراء كوريا الشمالية التجربة النووية الرابعة.

ومن جانبه أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي ، كيم كوان جين، اهتمام بلاده بحادث الطائرتين بدون طيار لكوريا الشمالية اللتين سقطتا في مدينة" باجو وجزيرة بيكريونج" مؤخرا.. موضحاً إن وزارته تضع التدابير اللازمة بشكل عاجل نظراً لإمكانية تطوير طائرة بدون طيار تنفجر ذاتيا .

وقال كيم في كلمة له أمام البرلمان الكوري الجنوبي اليوم " أن الطائرة بدون طيار يبدو أنها تقوم بأنشطة التجسس الأساسية في الوقت الراهن، ولكن من الممكن أن تنفجر ذاتياً في حال اكتساب بيونج يانج للتقنية المتطورة مثل نظام التحكم وغيره".

وأفاد بأن كوريا الشمالية بدأت تطوير الطائرة بدون طيار منذ التسعينات من القرن الماضي..واعترف بالتقصير في رصد هذا التطوير .

وأضاف " أن الطائرة بدون طيار لا تشكل تهديداً خطيرا للأوضاع الأمنية للبلاد حيث أن مستوى الصورة التي التقطتها الطائرة يماثل الصورة في موقع جوجل، ولكن وزارته تضع التدابير بشكل سريع بسبب عدم كفاية الوقت".

وحول مدى تطوير الأسلحة النووية لبيونج يانج قال كيم " أن كوريا الشمالية حققت تقدما ملموساً في تصغير الأسلحة النووية حيث أجرت آخر تجربة نووية منذ 7 سنوات، وقد تصل إلى القدرة على تصنيع الأسلحة النووية باستخدام اليورانيوم".

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