الحكم بإعدام ثلاثة رجال أدينوا في حادث اغتصاب في مومباي

أصدرت محكمة هندية الجمعة حكماً بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص اتهموا باغتصاب مصورة صحافية في مومباي. وذكرت وسائل إعلام هندية أن المحكمة أنزلت حكم الإعدام شنقاً بحق فيجاي جادهاف وقاسم بنغالي وسليم أنصاري بتهمة ارتكاب اغتصاب جماعي بحق صحافية، في أول حكم من نوعه منذ تشديد القوانين التي تعاقب على الجرائم الجنسية.

كما أن الأشخاص الثلاثة هم ضمن خمسة آخرين اتهموا بالتورط في حادثة اغتصاب منفصلة. وكانت الهند أقرت مؤخراً قانوناً ينزل عقوبة الإعدام بحق الأشخاص المدانين بارتكاب هجمات جنسية متعددة، بعد تصاعد الاحتجاجات منذ العام الماضي إثر وفاة طالبة بعد تعرضها لاغتصاب جماعي على متن حافلة في نيودلهي.