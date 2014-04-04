الأمم المتحدة : تجميع نصف السلاح الكيميائي لنقله إلى الخارج

قالت رئيسة البعثة التي تشرف على عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية إن سوريا قامت بتجميع نحو 40% من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في حاويات لنقلها خارج البلاد وتدميرها، وأضافت أنه تم نشر قوافل أمنية للتعامل مع العنف حول مدينة اللاذقية الساحلية.

وكان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري حذر من أن الحكومة قد تضطر لتأجيل النقل بسبب الوضع الأمني وقد لا تفي بمهلة أخرى لنقل مكونات برنامجها للغازات السامة خارج البلاد. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد كاج أبلغت المجلس الخميس أنه تم تجميع المواد السامة في 72 حاوية في ثلاثة مواقع مختلفة.

وأبلغت كاج المجلس في جلسة مغلقة لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة السورية دمشق إنه حالما يتم إرسال هذه الحاويات خارج البلاد فإن 90% من مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية يكون قد نقل خارج البلاد لتدميره.

وقالت الأمم المتحدة إنه لم يتم منذ 20 من مارس/ آذار نقل أي مواد كيميائية إلى مدينة اللاذقية لشحنها إلى خارج البلاد لتدميرها وتم التخلص إلى الآن من حوالي 54% من الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها سوريا، وقال دبلوماسيون إن كاج قالت لمجلس الأمن إن السلطات السوية كلفت قوات بتوفير الأمن للقوافل في منطقة اللاذقية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين "السلطات السورية أبلغت البعثة المشتركة أنه في ضوء تدهور الوضع الأمني في محافظة اللاذقية فإنها ستؤجل مؤقتا النقل المقرر للمواد الكيميائية" ، وأضاف " ألحت البعثة المشتركة على السلطات السورية بضرورة استئناف النقل في أسرع وقت ممكن للوفاء بالجداول الزمنية لإتمام تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وتدميره"

ووافق الأسد على تدمير أسلحته الكيميائية في أعقاب غضب دولي من الهجوم الكبير الذي وقع بغاز السارين في الغوطة الشرقية في أغسطس/ آب وقتل المئات، وأثار الهجوم إمكانية قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية لسوريا لكن واشنطن تراجعت عن الفكرة بعد أن تعهد الأسد بالتخلص من أسلحته الكيميائية.