إجراءات أمنية مشددة في كابول قبل يوم من الانتخابات

شددت إجراءات الأمن في العاصمة الأفغانية كابول الجمعة عشية الانتخابات الرئاسية التي تأتي بعد فترة حملات انتخابية اتسمت بالعنف. وتوعد مقاتلو حركة طالبان بالعمل على عرقلة الانتخابات عن طريق حملة تفجيرات واغتيالات.

وفي أحدث أعمال العنف قالت مصادر أمنية وطبية إن رجلا يرتدي زي الشرطة فتح النار على صحفيين أجنبيين في شرق أفغانستان الجمعة وأن أحدهما قتل وأصيب الآخر إصابة بالغة، مما أثار قلق سكان كابول قبيل الانتخابات. وقال خودا داد أحد سكان العاصمة "الناس خائفون وقلقون الذين يتوجهون للجان الاقتراع لا يشعرون بارتياح خائفون من الوضع".

ورغم المخاوف الأمنية قال سكان آخرون إن الهجمات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة لن تمنعهم من الإدلاء بأصواتهم. وقال فرهاد جان "شعبنا مصمم على أن يكون مستعدا وواثقا بنسبة مئة بالمئة في أنه سيدلي بصوته، شعبنا قرر أن يصوت بقوة ضد دعاية الأعداء، والتهديدات لن تمنعنا من التوجه لصناديق الاقتراع".

وانتهت فترة الحملات الانتخابية التي استمرت شهرين منتصف ليل الأربعاء، وبموجب الدستور لا يحق للرئيس حامد كرزاي الذي يقود البلاد منذ 12 عاما منذ سقوط حكم طالبان أن يترشح لفترة ولاية أخرى.

والمرشحون الثلاثة الأبرز من بين ثمانية مرشحين هم وزيرا الخارجية السابقين عبد الله عبد الله وزلماي رسول ووزير المالية السابق أشرف غاني. وستفتح لجان الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح السبت.