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أوكرانيا تواصل التعاون العسكري مع روسيا

4/4/2014

أعلنت أوكرانيا  الجمعة أنها لا تنوي تخفيض التعاون مع روسيا في مجال التصنيع العسكري إلى حد كبير لأن وقف التعاون الصناعي مع موسكو سيؤدي إلى إغلاق الكثير من المصانع الأوكرانية. ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن فيتالي ياروما الذي يتولى اختصاصات النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا إن الحكومة الأوكرانية لا تنوي تخفيض التعاون مع روسيا في مجال التصنيع العسكري إلى حد كبير لافتاً إلى أن وقف التعاون مع روسيا سيؤدي إلى إغلاق الكثير من المصانع الأوكرانية وارتفاع عدد العاطلين عن العمل في أوكرانيا.

وكانت الحكومة الأوكرانية التي شكلت في 22 شباط/فبراير الماضي قررت وقف توريد السلاح والعتاد العسكري من صنع أوكراني لروسيا، لكن كييف واصلت توريد التقنيات التي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج سلمي وعسكري لروسيا مثل محركات الطائرات المروحية من إنتاج مصنع موتور سيتش.

وقال ياروما إن المحركات التي ينتجها هذا المصنع يتم تجهيز الطائرات المروحية العسكرية والمدنية الروسية بها. وأضاف أن الحكومة تعتزم تحويل المصانع العسكرية الأوكرانية لإنتاج ما يحتاجه الجيش الأوكراني.

 

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