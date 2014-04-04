أمريكا تقيم استمرارها في محادثات السلام

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة إن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستواصل دورها في محادثات السلام في الشرق الاوسط، في علامة على أن صبره تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين بدأ ينفد. وقال كيري خلال زيارته للمغرب بعد أسبوع من الانتكاسات إن هناك حدا للجهود الأمريكية إذا لم يكن الطرفان على استعداد للمضي قدما.

وقال كيري " هذه ليست جهودا إلى ما لا نهاية ولم تكن قط إنه وقت العودة للواقع ونعتزم أن نقيم بدقة ماذا ستكون الخطوات المقبلة". وقال كيري إنه سيعود لواشنطن الجمعة ليتشاور مع إدارة الرئيس باراك أوباما.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن كيري صدم من تحركات القيادات الاسرائيلية والفلسطينية في الفترة الأخيرة التي أثرت على التعهدات التي توصل اليها الاطراف عندما دشنوا في يوليو تموز الماضي أحدث جولة من المحادثات التي تهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

وأضاف كيري في أكثر تقييماته تشاؤما حتى الآن للمفاوضات التي خصص لها الكثير من المجهود و أضاف " يقولان إنهما يريدان الاستمرار لم يقل أي طرف إنه يريد الغاء المحادثات لكننا لن نظل جالسين هكذا للابد" .

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست إن كيري سيناقش سبل المضي قدما مع أوباما بعد عودته الى واشنطن، و أضاف إن المرحلة الراهنة من عملية السلام بالشرق الأوسط لم تنته وأنها تعثرت بسبب " الخطوات الأحادية" غير المفيدة التي يتخذها الجانبان.