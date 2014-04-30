بروناي: البدء بتطبيق الشريعة الإسلامية غدا الخميس

سيتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط في بروناي (أرشيف-Getty)

أعلنت بروناي تلك السلطنة الصغيرة الثرية الواقعة في جزيرة بورنيو أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيبدأ تدريجيا في البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس 1 مايو 2014.

وقال السلطان حسن بلقية إن الخميس 1 مايو سيشهد أول مرحلة من تطبيق الشريعة في البلاد، وأضاف "البعض يقولون إن احكام الله شديدة وظالمة لكن الله نفسه قال إن أحكامه عادلة".

وكان السلطان -أحد أثريا العالم- قد أعلن في أكتوبر الماضي المصادقة على قانون جنائي إسلامي جديد يطبق على المسلمين فقط.

وقرارات السلطان البالغ من العمر 67 عاما لا يعارضها أي من رعاياه الذين يبلغ عددهم 400 ألف نسمة. وتنص أحكام الشريعة حين تدخل حيز التنفيذ على قطع يد السارقين وجلد من يتناول الكحول أو يقوم بالإجهاض وكذلك الرجم في جرائم الزنا.

ولن تطبق الشريعة إلا على المسلمين وتعتمد بروناي نظامين قضائيين: أحدهما مدني والآخر إسلامي يشمل حاليا خصوصا الخلافات البسيطة ولا سيما منها المتعلقة بالزواج.

وبذلك تصبح سلطنة بروناي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة إذ أنه في إندونيسيا وهي أكبر بلد اسلامي في العالم من حيث عدد السكان وحدها ولاية آتشيه الخاضعة لحكم ذاتي في جزيرة سومطرة هي التي تطبق أحكام الشريعة.

ويدين أغلب سكان بروناي بالإسلام بينما يدين 13% منهم بالبوذية و10% بالمسيحية.

ويدعم سكان بروناي قرارات السلطان لكن البعض هاجم تطبيق الشريعة على مواقع التواصل الاجتماعي في بادرة تحد نادرة في فبراير الماضي.

غير أن الدين الرسمي للسلطنة هو الإسلام ويعتبر أكثر تشددا في بروناي منه في ماليزيا وإندونيسيا المجاورتين، كما يحظر تناول الكحول في بروناي وتخضع ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية لبعض القيود.