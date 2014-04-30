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بدء التشغيل الجزئي لمطار حمد الدولي بقطر

30/4/2014
طائرة فلاي دبي تحط في المطار الجديد (أرشيف-الجزيرة مباشر)

هبطت بمطار حمد الدولي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهر اليوم الأربعاء طائرة الخطوط الجوية القطرية كأول رحلة رسميا إيذانا بانطلاق العمليات التشغيلية والافتتاح الجزئي لهذا الميناء الجوي الأحدث في العالم.

وكان على متن الرحلة التي حطت في المدرج الشرقي للمطار وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وعبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس لجنة تسيير مشروع المطار وعدد من الضيوف.

واعتبارا من اليوم الأربعاء ستبدأ عشر شركات طيران عملياتها من مبنى الركاب الجديد في حين تنتقل باقي خطوط الطيران العاملة في الدولة بما فيها الخطوط القطرية إلى المطار الجديد اعتبارا من يوم 27 مايو 2014.

وعقدت اللجنة التسييرية للمطار مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق للحديث عن بدء العمليات التشغيلية والخطوات اللاحقة وذلك بحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

يذكر أن مطار حمد الدولي يعتبر أحدث مطارات العالم ومجهز لاستيعاب حركة ركاب يبلغ حجمها حوالي ثلاثين مليون مسافر سنويا وقد استقبل المطار اليوم أول رحلة ركاب للخطوط القطرية وعلى متنها 130 راكبا.

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