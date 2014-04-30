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السجن سنة لمرشد الإخوان و21 آخرين لإهانة القضاء

30/4/2014

قالت مصادر قضائية أن محكمة مصرية قضت الأربعاء بسجن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم في قضية تتعلق باقتحام سجون في 2011 والمتهم فيها أيضا الرئيس السابق محمد مرسي.

وأضافت المصدر القضائي أن بديع و20 من قيادات الجماعة أداروا ظهورهم للقاضي شعبان الشامي رئيس الدائرة التي تنظر القضية بمحكمة جنايات شمال القاهرة خلال جلسة اليوم مما اعتبرته هيئة المحكمة إهانة لها.

وكان الشامي قرر في وقت سابق حبس الداعية صفوت حجازي المتحالف مع جماعة الإخوان سنة مع الشغل بنفس

الداعية صفوت حجازي

التهمة بعدما اعترض خلال الجلسة على مناداة القاضي لمرسي باسمه فقط دون ألقاب ومن أبرز قيادات الإخوان

الذين قرر القاضي حبسهم اليوم رشاد البيومي نائب المرشد العام وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق وكل من صبحي صالح وحمدي حسن ومحسن راضي وأحمد محمود دياب الاعضاء في مجلس الشعب المنحل.

ويحاكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين و130 آخرون في القضية بتهم تتصل باقتحام سجون مصرية خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وقتل رجال شرطة ونزلاء وفرار آلآف السجناء .

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