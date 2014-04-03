كيري محادثات السلام تمر بمرحلة دقيقة

وزير الخارجية الأميركية جون كيري (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية تمر "بلحظة حساسة" رغم أنها حققت تقدما مساء الأربعاء الماضي في تقريب وجهات النظر في بعض النقاط.

وأدلى كيري بتصريحاته خلال زيارته للجزائر بعد أن بدا أن محادثات السلام المباشرة التي تتوسط فيه الولايات المتحدة توشك على الانهيار مع تبادل الاتهامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأن كل طرف لم يف بالتزامات سابقة.

وكان الرئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قام باتخاذ قررا مفاجئ بالتوقيع على 15 اتفاقية أممية دولية تعزز من وضع الفلسطينيين في مواجهة اسرائيل إلى زيادة الضغوط على الولايات المتحدة التي تبذل جهودا مضنية لإعادة محادثات السلام إلى مسارها.

وقال مسؤولون في حينه إن الاتفاقيات التي وقعها عباس من ضمنها معاهدات جنيف وهي نص مهم للقانون الدولي يتعلق بادارة الحرب والاحتلال.

ويأمل الفلسطينيون في أن يوفر لهم التوقيع على هذه المعاهدات أساسا قويا للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكاوى رسمية في نهاية الأمر ضد إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

وألغى وزير الخارجية الأميركي جون كيري -الذي يعد اتفاقا معقدا ثلاثي الأطراف لكي تستمر المفاوضات المتعثرة أصلا- زيارته إلى رام الله العاصمة الفلسطينية الفعلية التي كانت بعد التحرك المثير لعباس مساء الثلاثاء الماضي.

وقال كيري للصحفيين في بروكسل حيث كان يحضر اجتماعا وزاريا للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "نحث الجانبين على إظهار ضبط النفس أثناء عملنا معهم".

وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن الأزمة الجديدة يمكن أن تنتهي قريبا إذا أوفى الإسرائيليون بتعهدهم بالإفراج عن أكثر من 20 سجينا فلسطينيا أمضوا فترات احتجاز طويلة.

وقالت اسرائيل إنها تريد أولا تعهدا من القيادة الفلسطينية بتمديد المحادثات إلى ما بعد المهلة التي تنتهي في 29 إبريل الجاري.

وأشار كيري إلى أن عباس بعد التوقيع على الاتفاقيات الدولية أبلغ اجتماعا لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأنه سيبقى على اتصال بالأميركيين.

وقال كيري "الشيء المهم هو الإبقاء على تحرك العملية وإيجاد سبيل لمعرفة إن كانت الأطراف مستعدة للمضي قدما. في النهاية هذا الأمر متروك للأطراف".

وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق على الإجراء الذي اتخذه عباس.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف إلكين وهو متشدد وعضو حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إن أحدث خطوة اتخذها عباس حول اتفاق تمديد المحادثات المقترح إلى مهزلة.

وتبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لإعادة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها مرة أخرى في ظل خلافات واتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة مسيرة المفاوضات باتخاذ إجراءات أحادية الجانب.