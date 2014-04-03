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جامعة القاهرة تقرر دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي

3/4/2014

قرَّرت جامعة القاهرة مساء الخميس  دخول قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي اعتباراً من يوم الجمعة لحماية الطلاب والمنشآت. جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس عمداء الجامعة الذي استمر عدة ساعات وخُصص لبحث تداعيات أعمال العنف على العملية الدراسية.

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور عز الدين أبو ستيت في مداخلة مع إحدى الفضائيات المصرية إن قرار دخول قوات الشرطة وتمركزها بصفة مستمرة داخل الحرم الجامعي جاء بسبب "الإرهاب"  الذي يستهدف الجامعة، مشيراً إلى أن الشرطة ستظل متواجدة إلى حين عبور هذه الفترة الصعبة. وأضاف أن الأمن الإداري سيظل موجوداً داخل الجامعة إلى جانب الداخلية، مؤكداً أن تأجيل الدراسة غير وارد.

من جهتها طالبت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الدكتورة هالة السعيد في تصريح للصحافيين، الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الجامعة والطلاب.

وقالت السعيد إن لم تستطع الدولة حماية الجامعات فلتغلقها، وأشارت إلى أن مجلس عمداء الجامعة، طالب بتوفير كافة الإجراءات الأمنية للطلاب والجامعة.

وأضافت أنها طالبت بإخلاء المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة من سائقي سيارات نقل المواطنين والباعة الجوالين لأن واجهة الجامعة مشوهة بسببهم.

تأتي هذه التطورات عقب يوم واحد من وقوع ثلاثة انفجارات بمحيط جامعة القاهرة، أسفرت عن مقتل مفتش مباحث مديرية أمن الجيزة برتبة عميد وإصابة خمسة آخرين.

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