بدء المفاوضات بشأن إمدادات الغاز الروسي لأوكرانيا

محطة طاقة تعمل بالغاز في أوكرانيا (الجزيرة-أرشيف)

تبدأ أوكرانيا وروسيا اليوم الخميس مفاوضات دقيقة وصعبة بشأن إمدادات الغاز الروسي إلى هذه الجمهورية السوفياتية السابقة والتي كانت موسكو تمدها به في السابق بأسعار تفضيلية ولكن الوضع تغير بشكل كبير بعد قيام روسيا بضم منطقة شبه جزيرة القرم الإستراتيجية.

وسيجري وزير الطاقة الأوكراني الانتقالي يوري برودان ورئيس شركة نفط غاز الأوكرانية أندري كوبوليف يرافقهما برلمانيون أوكرانيون، محادثات في موسكو مع رئيس مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للغاز أليكسي ميلر.

وفي وقت تعول فيه كييف على واردات الغاز الروسي لتغطية 60% من حاجاتها أعلنت غازبروم في وقت سابق عن زيادة أسعار توريد الغاز لأوكرانيا بنسبة تزيد عن الثلث.

وبذلك سيرتفع سعر الغاز الروسي إلى حوالي 480 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وهو من أعلى الأسعار المطبقة على الدول الأوروبية، في وقت تعاني في أوكرانيا من أزمة اقتصادية خانقة وتعتمد على المساعدة الحيوية من صندوق النقد الدولي التي تم التفاوض عليها الأسبوع الماضي.

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم الأربعاء الماضي من أن الأزمة في أوكرانيا قد يكون لها تداعيات "واسعة" على الاقتصاد العالمي إذا لم تحظ بـ"إدارة جيدة".

وفي بروكسل ندد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما قالوا إنه استخدام الطاقة كـ"سلاح سياسي أو أداة اعتداء".

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الصعوبات الراهنة "تؤكد ضرورة ضمان أمن الطاقة ليس فقط في أوكرانيا وإنما أيضا في أوروبا".

وفي هذا السياق دعا باولو سكاروني رئيس مجموعة إيني الايطالية للطاقة إلى اعتماد إستراتيجية للطاقة على الصعيد الأوروبي تؤدي إلى خفض الاعتماد على الغاز الروسي في مقابلة صحفية نشرت الصحف في الألمانية.

وقال سكاروني لصحيفة فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ إن "بوسع أوروبا نظريا أن تضع خططا وتنظم أمورها حتى تتمكن على المدى المتوسط من الاستغناء عن غازبروم" محذرا في المقابل من أنه "ينبغي اعتماد إستراتيجية أوروبية لا نرى لها أثرا في الوقت الحاضر".

من جهة أخرى ستستضيف العاصمة الروسية اليوم الخميس اجتماعا لوزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظرائه من الدول الحليفة لموسكو في "الحلف الأطلسي الروسي" وهي بيلاروسيا وأرمينيا وكزاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وسيكون هذا الاجتماع فيما يبدوا بمثابة رد على قمة الحلف الأطلسي التي عقدت في بروكسل وعبر خلالها الأمين العام للحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن عن "قلقه البالغ" من الوجود العسكري الروسي الكثيف على حدود أوكرانيا، وأشار إلى أنه لم يلحظ "أي خفض يذكر" في عدد هذه القوات.

وقال "أشاطر فعلا القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا (الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف) قلقه".