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المعارضة التركية تطالب بإعادة فرز نتائج التصويت في أنقرة

3/4/2014

يأمل حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في أن تؤدي عملية إعادة فرز داخلي
للأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد في الغاء فوز الحزب الحاكم في العاصمة أنقرة لكن الحكم النهائي من جانب لجنة الانتخابات يمكن أن يستغرق عدة اسابيع.

وهيمن حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على الخريطة الانتخابية لتركيا في انتخابات المحليات التي جرت يوم الأحد وحافظ على السيطرة على المدن
الكبرى بما فيها اسطنبول المركز المالي. 
والغاء نتائج أنقرة لن يكون أكثر من ترضية للمعارضة التي فشلت في تبديد شعبية أردوغان على مستوى البلاد في التصويت الذي أصبح استفتاء على حكمه وهو يخوض معارك في مواجهة مزاعم فساد. 
وينفي أردوغان هذه المزاعم ويقول أنها ذات دوافع سياسية ,ولم تعلن نتائج رسمية لكن الفرز غير الرسمي من القنوات الإخبارية التركية أعطى لحزب أردوغان 45 في المئة مقارنة مع 28 في
المئة لحزب الشعب الجمهوري .
وفي أنقرة حصل مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس البلدية الحالي "مليح جوكجيك" على 44.6 في المئة من الأصوات وفاز بفارق صغير على "منصور يافاس" مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 43.8 في المئة حسب النتائج الأولية لهيئة الانتخابات .   
وقال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أنه سيبحث كل الطعون قبل إعلان النتيجة النهائية وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أسابيع .

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