البث الحي
منوعات

المحكمة العليا بتركيا تأمر برفع حظر تويتر فورا

3/4/2014

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا حكما يعتبر قرار الحكومة بحظر موقع تويتر انتهاكا للقانون وأمرت بالرفع الفوري للحظر، واعتبرت أعلى سلطة قضائية في البلاد بإجماع أعضائها أن الحظر يشكل انتهاكا للحق الدستوري في حرية التعبير.

وفي تغريدة على تويتر قال يمان أكدنيز أستاذ قانون الإنترنت في جامعة بيلجي بإسطنبول "كسبنا القضية أمرت المحكمة العليا برفع فوري للحظر" المفروض على الدخول إلى موقع تويتر، وأضاف أن حكم المحكمة اعتمد "انتهاك الفصل 26 من الدستور الذي يضمن حرية التعبير".

وأمرت المحكمة الدستورية برفع الحظر عن تويتر وطلبت من هيئة الاتصالات التركية ومن الحكومة "فعل ما هو ضروري" لتحقيق ذلك بحسب ما أوردته قناة (NTV) التليفزيونية التركية.

وكان حظر تويتر قد حيز التنفيذ في 20 مارس الماضي بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ومحيطه المقرب في فضيحة فساد.

وأثار قرار السلطات، قبل أيام من الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من مارس الماضي وكانت بالغة الأهمية بالنسبة للحكومة، موجة من الانتقادات داخل تركيا وخارجها مع تنديد بما سمي بـ"الرقابة" وبالانحراف الاستبدادي للسلطات الحاكمة في تركيا منذ عام 2002.

وكانت محكمة إدارية في أنقرة أصدرت قرارا في وقت سابق بإلغاء قرار الحكومة المثير للجدل بفرض حظر على تويتر.

وبحسب العديد من الخبراء فإن حكم المحكمة العليا يمكن أن يدرج ضمن فقه القضاء في تركيا ويشكل رادعا في المستقبل لأي حكومة تحالول اتخاذ قرارات بمنع أو حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها على نطاق واسع الشباب التركي للالتفاف على ضغوط محتملة على وسائل الإعلام التقليدية.

ويشكل عدم احترام قرار المحكمة العليا خرقا للقانون وسيكون غير دستوري، بحسب خبراء.

وتقول حكومة أردوغان من جانبها إن تويتر الذي عين محاميا للاعتراض على قرار السلطات التركية، لم يستجب لمئات الطلبات القضائية بسحب محتويات غير شرعية.

ووصف أردوغان تويتر بأنه "تهديد" لأمن البلاد متهما الموقع بالإسهام في تنظيم تظاهرات ضد حكومته العام الماضي.

وبعد أسبوع من حجب موقع تويتر أمرت الحكومة التركية الخميس بحجب موقع يوتيوب إثر تسريب تسجيلات جديدة منسوبة إلى اجتماع أمني تم خلاله بحث افتعال ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وأثارت تلك التسريبات غضب أردوغان الذي اعتبر أنها "عمل دنيء، وجبان وغير أخلاقي" وتوعد بملاحقة الفاعلين، وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البلدية التي نظمت الاحد الماضي وفاز بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وغداة هذا الفوز الانتخابي اعتبر كمال كيليغداروغلو لقيادي المعارض في حزب الشعب الجمهوري أنه يتعين الآن توقع تزايد الضغوط على "وسائل الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب السياسية".

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

المحكمة العليا الأمريكية تخذل ترمب وتوجه ضربة قوية لمساعيه الانتخابية

مقر المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)