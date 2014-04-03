المحكمة العليا بتركيا تأمر برفع حظر تويتر فورا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا حكما يعتبر قرار الحكومة بحظر موقع تويتر انتهاكا للقانون وأمرت بالرفع الفوري للحظر، واعتبرت أعلى سلطة قضائية في البلاد بإجماع أعضائها أن الحظر يشكل انتهاكا للحق الدستوري في حرية التعبير.

وفي تغريدة على تويتر قال يمان أكدنيز أستاذ قانون الإنترنت في جامعة بيلجي بإسطنبول "كسبنا القضية أمرت المحكمة العليا برفع فوري للحظر" المفروض على الدخول إلى موقع تويتر، وأضاف أن حكم المحكمة اعتمد "انتهاك الفصل 26 من الدستور الذي يضمن حرية التعبير".

وأمرت المحكمة الدستورية برفع الحظر عن تويتر وطلبت من هيئة الاتصالات التركية ومن الحكومة "فعل ما هو ضروري" لتحقيق ذلك بحسب ما أوردته قناة (NTV) التليفزيونية التركية.

وكان حظر تويتر قد حيز التنفيذ في 20 مارس الماضي بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ومحيطه المقرب في فضيحة فساد.

وأثار قرار السلطات، قبل أيام من الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من مارس الماضي وكانت بالغة الأهمية بالنسبة للحكومة، موجة من الانتقادات داخل تركيا وخارجها مع تنديد بما سمي بـ"الرقابة" وبالانحراف الاستبدادي للسلطات الحاكمة في تركيا منذ عام 2002.

وكانت محكمة إدارية في أنقرة أصدرت قرارا في وقت سابق بإلغاء قرار الحكومة المثير للجدل بفرض حظر على تويتر.

وبحسب العديد من الخبراء فإن حكم المحكمة العليا يمكن أن يدرج ضمن فقه القضاء في تركيا ويشكل رادعا في المستقبل لأي حكومة تحالول اتخاذ قرارات بمنع أو حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها على نطاق واسع الشباب التركي للالتفاف على ضغوط محتملة على وسائل الإعلام التقليدية.

ويشكل عدم احترام قرار المحكمة العليا خرقا للقانون وسيكون غير دستوري، بحسب خبراء.

وتقول حكومة أردوغان من جانبها إن تويتر الذي عين محاميا للاعتراض على قرار السلطات التركية، لم يستجب لمئات الطلبات القضائية بسحب محتويات غير شرعية.

ووصف أردوغان تويتر بأنه "تهديد" لأمن البلاد متهما الموقع بالإسهام في تنظيم تظاهرات ضد حكومته العام الماضي.

وبعد أسبوع من حجب موقع تويتر أمرت الحكومة التركية الخميس بحجب موقع يوتيوب إثر تسريب تسجيلات جديدة منسوبة إلى اجتماع أمني تم خلاله بحث افتعال ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وأثارت تلك التسريبات غضب أردوغان الذي اعتبر أنها "عمل دنيء، وجبان وغير أخلاقي" وتوعد بملاحقة الفاعلين، وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البلدية التي نظمت الاحد الماضي وفاز بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وغداة هذا الفوز الانتخابي اعتبر كمال كيليغداروغلو لقيادي المعارض في حزب الشعب الجمهوري أنه يتعين الآن توقع تزايد الضغوط على "وسائل الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب السياسية".