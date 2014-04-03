الائتلاف يطالب بتحسين وضعية اللاجئين السوريين في لبنان

طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض من الحكومة اللبنانية الخميس بوضع حد للممارسات التي وصفها بالعنصرية ضد اللاجئين السوريين. وقال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، بدر جاموس في بيان عن الائتلاف يطالب الحكومة اللبنانية بوضع حد للممارسات العنصرية التي تقوم بها بعض الفئات في لبنان من تضييق واستغلال وتمييز بحق اللاجئين السوريين، وصولاً إلى الاعتداء الجسدي في بعض الحالات.

كما دعا المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر لتمكين الجهات المسؤولة في لبنان من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم مرغمين هرباً من إجرام قوات الأسد.

وأشار إلى أن نشطاء لبنانين أطلقوا في الفترة الأخيرة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئون السوريون في لبنان، تحت اسم لا للعنصرية تضامناً مع اللاجئين السوريين بعد انتشار ظاهرة إقدام اللاجئين السوريين على الانتحار هرباً من ظروفهم الصعبة، وهي ظاهرة خطيرة يجب عدم التغاضي عنها أو تركها تتفاقم في الظلام فما دفع هؤلاء اللاجئين إلى الانتحار هي بلا شك ظروف كانت عليهم أقسى من الموت.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعلنت اليوم عن تخطي عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان المليون شخص، في ظل استنزاف للموارد المجتمع المضيف الذي يتجّه للانهيار.