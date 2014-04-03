الأمم المتحدة: عدد اللاجئين السوريين بلبنان يتخطى المليون

لاجؤون سوريون (الجزيرة مباشر-أرشيف)

أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة الخميس أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى مليون لاجئ.

وأوردت المفوضية في بيان أن عدد اللاجئين الذين فروا من النزاع في بلادهم بات يوازي ربع تعداد الشعب اللبناني واصفة هذا الرقم بأنه "عدد قياسي كارثي تزيد من خطورته موارد تنفد بشكل سريع ومجتمع مضيف على شفير الانهيار" أصلا.

وجاء في البيان أنه و"بعد ثلاث سنوات على اندلاع النزاع في سوريا، أصبح لبنان البلد الذي يؤوي أكبر كثافة لعدد من اللاجئين للفرد في العالم" واشار البيان إلى أن وتيرة تدفق اللاجئين على لبنان في "تسارع" مضطرد.

وذكرت المفوضية أنه "في إبريل 2012 كان هناك 18 ألف لاجئ سوري في لبنان وفي إبريل 2013 بلغ عددهم 356 ألفا وفي إبريل الجاري وصل إلى عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية إلى المليون" وبلغ معدل تدفق اللاجئين إلى 2500 لاجئ جديد يوميا أي أكثر من شخص في كل دقيقة" في هذا البلد.

وقال أنتونيو غوتيريس المفوض الأعلى للاجئين إن "اللبنانيين يظهرون سخاء ملفتا لكنهم يكافحون من أجل مواجهة الوضع. إن لبنان يستضيف أكبر كثافة من اللاجئين في التاريخ الحديث، ولا يمكننا أن ندعه يتحمل هذا العبء وحيدا".