البث الحي
منوعات

إطلاق نار بأكبر قاعدة أميركية يخلف قتلى وجرحى

3/4/2014
أغلقت الشرطة المحلية جميع الطرق المؤدية للقاعدة (وكالات-أرشيف)

قال مسؤولون أميركيون إن أربعة أشخاص قد قتلوا وأصيب 14 آخرون على الأقل بجروح حينما فتح مسلح النار في قاعدة للجيش الأميركي في فورت هود بولاية تكساس.

وهذا هو الحادث الثاني الذي تشهدة هذه القاعدة بعد حادث عام 2009 الذي أودى بحياة 13 شخصا.

وقال قائد القاعدة العسكرية العميد مارك ميلي إن الحادث أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و16 جريحا، وأوضح أنه لا دليل على أن الحادث "إرهابي"، وأشار إلى أن منفذ الهجوم قتل نفسه، وهو مجند سابق في العراق وكان يعاني من مشاكل نفسية.

وقال مستشفى سكوت ووايت في تمبل بولاية تكساس إنه استقبل أربعة جرحى تتراوح حالاتهم من حرجة إلى مستقرة. وقال مسؤولو المستشفى إن جريحين آخرين سيصلان قريبا.

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه فوجئ بأن حادثا آخر لإطلاق الرصاص قد وقع في قاعدة فورت هود العسكرية ووصف الوضع هناك بأنه مائع.

وقال أوباما للصحفيين في شيكاغو حيث يقوم بجولة لجمع التبرعات للديمقراطيين "سنعرف حقيقة ما حدث على وجه الدقة"، وأضاف "لقد أحزننا أن شيئا كهذا يحدث مرة أخرى".

وكان رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي مايك ماكول قد أكد أن منفذ الهجوم يدعى إيفان لوبيز ويبلغ من العمر 34 سنة.

وكان الحادث السابق قد وقع في عام 2009 عندما أطلق الطبيب المجند بالجيش الأميركي نضال حسن النار داخل القاعدة، مما أسفر عن 13 قتيلا وأكثر من ثلاثين جريحا، وصدر حكم هيئة محلفين عسكرية بالإعدام على حسن في أغسطس الماضي.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

المحكمة العليا الأمريكية تخذل ترمب وتوجه ضربة قوية لمساعيه الانتخابية

مقر المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)