إطلاق نار بأكبر قاعدة أميركية يخلف قتلى وجرحى

أغلقت الشرطة المحلية جميع الطرق المؤدية للقاعدة (وكالات-أرشيف)

قال مسؤولون أميركيون إن أربعة أشخاص قد قتلوا وأصيب 14 آخرون على الأقل بجروح حينما فتح مسلح النار في قاعدة للجيش الأميركي في فورت هود بولاية تكساس.

وهذا هو الحادث الثاني الذي تشهدة هذه القاعدة بعد حادث عام 2009 الذي أودى بحياة 13 شخصا.

وقال قائد القاعدة العسكرية العميد مارك ميلي إن الحادث أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و16 جريحا، وأوضح أنه لا دليل على أن الحادث "إرهابي"، وأشار إلى أن منفذ الهجوم قتل نفسه، وهو مجند سابق في العراق وكان يعاني من مشاكل نفسية.

وقال مستشفى سكوت ووايت في تمبل بولاية تكساس إنه استقبل أربعة جرحى تتراوح حالاتهم من حرجة إلى مستقرة. وقال مسؤولو المستشفى إن جريحين آخرين سيصلان قريبا.

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه فوجئ بأن حادثا آخر لإطلاق الرصاص قد وقع في قاعدة فورت هود العسكرية ووصف الوضع هناك بأنه مائع.

وقال أوباما للصحفيين في شيكاغو حيث يقوم بجولة لجمع التبرعات للديمقراطيين "سنعرف حقيقة ما حدث على وجه الدقة"، وأضاف "لقد أحزننا أن شيئا كهذا يحدث مرة أخرى".

وكان رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي مايك ماكول قد أكد أن منفذ الهجوم يدعى إيفان لوبيز ويبلغ من العمر 34 سنة.

وكان الحادث السابق قد وقع في عام 2009 عندما أطلق الطبيب المجند بالجيش الأميركي نضال حسن النار داخل القاعدة، مما أسفر عن 13 قتيلا وأكثر من ثلاثين جريحا، وصدر حكم هيئة محلفين عسكرية بالإعدام على حسن في أغسطس الماضي.