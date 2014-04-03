إسرائيل توقف خطط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

قال مسؤول إسرائيلي مطلع على تطورات المحادثات مع الفلسطينيين الخميس أن اسرائيل ألغت إفراجاً مقرراً عن معتقلين فلسطينيين استهدف دفع جهود السلام ودعت إلى مراجعة المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن المفاوضين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الفلسطينيين بالقرار في اجتماع عقد الليلة الماضية بطلب من واشنطن في محاولة لتجنب انهيار المحادثات المتعثرة.

وتفجرت الازمة في مطلع الاسبوع عندما رفضت إسرائيل الإفراج عن مجموعة من السجناء الفلسطينيين حسب شروط اتفاق سابق ما لم تتلق تأكيدات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل التفاوض لما بعد نهاية أبريل نيسان وهو الموعد الذي حدده في بداية الأمر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لانتهاء المفاوضات.

وزار كيري القدس يوم الإثنين وهو يحاول إعادة المحادثات إلى مسارها لكن مهمته واجهت صعوبة جديدة حينما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبات للانضمام إلى 15 اتفاقية دولية مما قد يتيح له ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل.

ونقل المسؤول المطلع على المحادثات عن المفاوضة الإسرائيلية "تسيبي ليفني" قولها للفلسطينيين "حيث أن الاتفاق على الإفراج عن السجناء كان يعتمد على تنفيذ الالتزام الفلسطيني بعدم الذهاب للأمم المتحدة فقد نشأت ظروف جديدة ولن تتمكن إسرائيل من الإفراج عن السجناء".

ونسب اليها القول أن "الجانبين عليهما الان مراجعة الكيفية التي سيتم من خلالها إحراز تقدم في المفاوضات" ولكنها دعت الفلسطينيين إلى سحب طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الجديدة التي وقعوها.

وقالت وكالة معاً الإخبارية الفلسطينية إن الاجتماع كان عاصفاً واستغرق تسع ساعات ولكنه أخفق في الوصول إلى نتيجة وانتقدت الولايات المتحدة "الخطوات غير المفيدة أحادية الجانب" من الطرفين .