21 قتيلا في العراق عشية الانتخابات التشريعية

قتل 21 شخصا على الأقل بينهم ست نساء، وأصيب نحو 40 بجروح في هجمات متفرقة استهدفت الثلاثاء مناطق عدة في العراق، عشية الانتخابات التشريعية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس إن "15 شخصا بينهم ست نساء قتلوا، وأصيب 20 بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين في سوق شعبي في منطقة "السعدية" التابعة لقضاء خانقين (175 كلم شمال شرق بغداد). وأكد الطبيب عبد الجبار خالد في مستشفى خانقين حصيلة الضحايا.

ووقع الهجوم في هذه المنطقة التي تسكنها غالبية من العرب، بعد يوم من مقتل 30 شخصا وإصابة 50 بجروح في تفجير انتحاري في قضاء خانقين، المتنازع عليه بين العرب والأكراد. كما قتل ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد).

وفي هجوم آخر، قتل أحد المارة وأصيب أربعة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق رئيسي في منطقة أبو غريب ، إلى الغرب من بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وقتل شرطي وأصيب اثنان من رفاقه بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في منطقة الرضوانية ، غرب بغداد، وفقا للمصادر ذاتها.

وفي وقت لاحق، قتل أربعة اشخاص وأصيب 13 بجروح جراء سقوط خمس قذائف هاون في مناطق الغزالية وأبو غريب وسبع البور، غرب وشمال بغداد، وفقا لمصدر في الشرطة. وأكد مصدر طبي حصيلة الضحايا.

ويستعد العراق الأربعاء لتنظيم أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب العسكري الأمريكي نهاية 2011، وسط تصاعد في أعمال العنف اليومية.