مقتل 12 شخصا بهجوم بقذيفتي مورتر بدمشق

صورة وزعها ناشطون لبرميل متفجر ألقته مروحيات النظام السوري ولكنه لم ينفجر (الجزيرة-أرشيف)

قالت وسائل إعلام رسمية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن قذيفتي مورتر سقطتا على مجمع مدارس في وسط دمشق اليوم الثلاثاء مما أدى لمقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

يأتي هذا الهجوم الذي وقع في حي الشاغور الذي تقطنه أغلبية شيعية بعد يوم من ترشيح الرئيس بشار الأسد لنفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة في تحد لدعوات بتنحيه والسماح بايجاد حل سياسي للصراع السوري.

وقال سكان محليون إن مجمع مدارس بدر الدين الحسيني الذي أصيب يتردد عليه طلبة في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن 12 شخصا قتلوا جراء الهجوم لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا والذي يتابع العنف في سوريا قال إن عدد القتلى 13.

وطردت قوات الأسد مقاتلي المعارضة وأغلبهم من السنة من العديد من معاقلهم حول العاصمة إلا أن سكانا يقولون إن قوات المعارضة قد صعدت من هجماتها بصواريخ وقذائف المورتر على قلب المدينة خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت قوات المعارضة السورية قد نجحت في قتل عدد من قوات النظام أثناء محاولتهم اقتحام حي جوبر بمدينة دمشق الاثنين الماضي.

وأعلنت شبكة سوريا مباشر أن 13 شخصا قتلوا بـحلب وريفها من بينهم طفلان، في حين واصل النظام قصفه لـحماة وحمص ومدن أخرى بـالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة مما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وذكرت شبكة مسار برس أن نظام بشار الأسد حشد منذ صباح الاثنين الماضي أعدادا كبيرة من قواته مدعومة بعناصر من مليشيا أبو الفضل العباس العراقي، إضافة إلى عدد من الدبابات والآليات العسكرية في محاولة لاقتحام جوبر وزملكا.

وأشارت الشبكة إلى أن الاشتباكات التي دارت على مدخل بلدة زملكا أسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من قوات الأسد، كما تسببت اشتباكات حي جوبر بمقتل خمسة عناصر من المليشيا العراقية وعنصرين من قوات النظام، بتزامن مع قصف الطيران الحربي على الحي.

وامتدت الاشتباكات بين الطرفين ووصلت إلى بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، وحي القابون الدمشقي قرب حاجز البلدية وسط قصف عنيف بالدبابات تعرض له الحي، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وأورد المركز الإعلامي في القلمون أن قوات المعارضة قتلت العشرات من قوات النظام وسيطرت على كتيبة الكيمياء واستراحة الصفا في القلمون بريف دمشق.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر وقوات النظام على الجبهة الشمالية لمدينة داريا بريف دمشق، فيما قال ناشطون إن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة على مدينة الزبداني بريف المدينة.