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مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي ويوقفون التصويت

29/4/2014

قال المتحدث باسم البرلمان الليبي عمر حميدان إن مسلحين اقتحموا مبنى البرلمان الثلاثاء، ما أجبر النواب على التخلي عن التصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء.

وقال حميدان إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، الذي بدأه مسلحون مرتبطون بأحد المرشحين المهزومين في التصويت.

فيما ذكر شهود عيان أن المشرعين يفرون من المبنى.

وعجزت حكومة ليبيا عن السيطرة على الميليشيات المدججة بالسلاح التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، ثم رفضت إلقاء أسلحتها.

وقال حميدان إن النواب كانوا قد بدأوا التصويت النهائي على خليفة لرئيس الوزراء عبد الله الثني، الذي استقال من منصبه قبل نحوأسبوعين، بعدما قال إن مسلحين هاجموا عائلته.

وفي الاقتراع الأول جاء رجل الأعمال أحمد معيتيق على رأس المرشحين السبعة وكان من المقرر إجراء جولة ثانية بين معيتيق والمرشح الذي حل ثانيا عمر الحاسي حين اقتحم المسلحون البرلمان.

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