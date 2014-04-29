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قتيلان بمعسكر للجيش الليبي ببنغازي

29/4/2014
الجيش الليبي يعزز انتشاره في محاولة لبسط سيطرته على أنحاء ليبيا المضطربة (أرشيف-الجزيرة)

ذكرت مصادر أمنية وطبية أن قنبلة انفجرت بمعسكر تابع للجيش الليبي في مدينة بني غازي شرق ليبيا اليوم الثلاثاء، ونتج عن الانفجار سقوط مالا يقل عن قتيلين وإصابة آخرين.

وقال مصدر عسكري داخل المعسكر التابع للقوات الخاصة والذي وقع به لانفجار إن الانفجار نتج عن سيارة ريما كان يقودها امنتحاري على ما يبدوا انفجرت على دخل المعسكر.

يذكر أن الحكومة الليبية المؤقتة قد عجزت عن نزع أسلحة الثوار السابقين والمقاتلين الإسلاميين الذين شاركوا في الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011، وأنشأوا ميليشيات عسكرية بعد انتهاء القتال ضد قوات العقيد الراحل معمر القذافي انتهجت في كثير من الأحيان العنف سبيلا لتحقيق مطالبها على نحو متزايد.

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