قتلى في اشتباكات بين الجيش ومسلحين باليمن

لقي 15 جنديا بالجيش اليمني و12 من المسلحين المشتبه في انتمائهم لـتنظيم القاعدة مصرعهم الثلاثاء، في كمين نصبه المسلحون لقافلة عسكرية ببلدة الصعيد بمحافظة شبوة جنوب اليمن، وفي اشتباكات دارت بين الطرفين.

وقالت مصادر طبية في المستشفى الحكومي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة إنهم تسلموا جثامين 15 جنديا وعشرة جنود آخرين مصابين بجروح. وقال مصدر قبلي إن 12 من المسلحين قد قتلوا أيضا. وأكد مصدر عسكري ذلك، قائلا إن الجيش أرسل تعزيزات كبيرة لمنطقة الصعيد بعد الكمين.

وهاجم المسلحون الذين يستخدمون بنادق آلية وصواريخ محمولة القافلة العسكرية، واستولوا على عربة عسكرية، على متنها 15 جنديا، ودمروا ثلاث مركبات أخرى.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد الإعلان عن حملة عسكرية كبيرة ينفذها الجيش اليمني بمشاركة لجان شعبية على معاقل القاعدة بمحافظتي أبين وشبوة. وكان مصدر محلي يمني قال إن سلاح الجو شن غارات على مديرية المحفد في أبين واستهدف جبالا يحتمي بها عناصر القاعدة.

وبدأ الجيش اليمني حملته هذه بعد هجمات جوية مشتركة بين واشنطن وصنعاء التي قالت إنها أدت إلى مقتل العديد من عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

ويشار أن الجيش اليمني بدأ حملة عسكرية كبيرة ضد القاعدة بمحافظتي شبوة وأبين (الأوروبية). وقالت مصادر عسكرية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "قوة من الجيش مزودة بمختلف الأسلحة بدأت مساء الاثنين عملية برية لتطهير بلدات أحور والمحفد بمحافظة أبين وصولا إلى عزان والحوطة والروضة والصعيد في محافظة شبوة حيث تتمركز عناصر القاعدة".