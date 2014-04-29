تنديدات واسعة بأحكام الإعدام الجماعية بمصر

أهالي المتهمين الذين أحيلت أوراقهم للمفتي يبكون أمام المحكمة بعد صدور الحكم (الجزيرة-أرشيف)

نددت عدة دول ومنظمات دولية ومنظمات دولية بأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بحق حوالي 700 شخص من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضي الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 3 يوليو الماضي.

وقد أحالت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر اليوم أوراق 683 متهما من معارضي الانقلاب العسكري من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي طلبا للرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اتهموا فيها بالتحريض على العنف وقتل متظاهرين في أغسطس الماضي.

كما أيدت المحكمة حكما بإعدام 37 متهما من بين 529 كانت قد أحالت أوراقهم إلى المفتي في مارس الماضي وحولت عقوبة الـ492 متهما الباقين من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وقد قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات الطعن على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن بركات أمر باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

فقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "هلعه" من أحكام الإعدام في مصر وفقا لما نقلته عنه رويترز، وقال الممكتب الإعلامي التابع للأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة "عبر عن الهلع" من أحكام الإعدام في مصر، وقال إن هذه الأحكام "تعكس عدم الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة".

أما في أميركا فقد عبرت حكومة الولايات المتحدة عن انزعاجها الشديد من هذه الأحكام وطالبت القاهرة بوقفها، وأدانت المحاكمات الجماعية في مصر، وقالت إنها "تتحدى المعايير الأساسية للعدالة الدولية".

وفي فرنسا أعربت وزارة الخارجية عن قلقها الشديد من أحكام الأعدام داعية في الوقت نفسه السلطات المصرية إلى ضمان محاكمات نزيهة للمتهمين ترتكز على تحقيقات مستقلة، كما عبرت ألمانيا عبر رئيسها يواخيم غاوك عن قلق بلاده منتلك الأحكام وقال إنها (ألمانيا) "لا توافق على أحكام الإعدام"، وإن "هذه النوعية من العقوبات غير مفهومة للأوروبيين".

أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير فندد بدوره بهذه الأحكام وقال إنها تمثل "استهزاء بمبادئ سيادة القانون وكل ما له علاقة بالقوانين الدولية المتعارف عليها".

بدوره وصف وزير خارجية السويد كارل بليديت أحكام الإعدام الجماعية بالمحاكمات الجماعية الغاضبة، وقال إنه "يجب على العالم أن يتحرك وسيتحرك".

أما في تركيا فقد قال رئيسها عبد الله غل في مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره الألماني يواخيم غاوك إنه "لا يمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية لا يقبلها عقل"، وأضاف أن مثل هذه الأحكام "تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر".

كما وصف بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء التركي تلك الأحكام بأنها "مخزية" للحكومة المصرية وللقوى العالمية "التي ظلت صامتة"، كما أدانت الخارجية التركية الأحكام وقالت في بيان إنها "لا تتوافق مع المبادئ العالمية للقانون" و"تنتهك الحقوق الأساسية والحريات".

من جهتها حذرت منظمة العفو الدولية من "عيوب خطيرة" في النظام القضائي المصري، الذي قالت إنه أصبح "تعسفيا وانتقائيا". واعتبرت أن المحكمة أظهرت "استهانة كاملا بأغلب قواعد المحاكمة العادلة ودمرت بذلك مصداقيتها". وأشارت إلى أن هناك تخوفا من أن يتحول النظام القضائي المصري إلى جزء آخر من "الآلة القمعية التي تملكها السلطات المصرية".

أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا فقد اعتبرت أحكام الإعدام في مصر "انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية"، وقالت إن هذه الأحكام "أهدرت الحق في الحياة واستخفت بشكل غير مسبوق بحقوق الإنسان". ودعت المنظمة المؤسسات الدولية والاتحاد الأفريقي إلى التدخل السريع.