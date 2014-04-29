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الكونغرس يعلن أنه سيرفض المساعدات المالية لمصر

29/4/2014

قال السيناتور الأمريكي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس  الشيوخ، التي تشرف على المساعدات الخارجية، الثلاثاء، إنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري، مستنكرا "محاكمة صورية" قضت فيها محكمة بإحالة أوراق 683 شخصا إلى مفتي البلاد تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وقال السيناتور الديمقراطي -في كلمة بمجلس الكونغرس- موضحا سبب عدم الموافقة على إرسال المساعدات التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار "لست مستعدا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري، لست مستعدا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة (المصرية) بسيادة القانون".

وأعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي أنها ستسلم عشر طائرات هليكوبتر حربية أباتشي، و650 مليون دولار للجيش المصري، مخففة تعليقا جزئيا للمساعدات فرضته بعدما عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي العام الماضي.

وقال ليهي إنه سيعرقل تسليم الأموال بعد يوم من إصدار محكمة مصرية حكما بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 محتجا إلى مفتي الجمهورية تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وقال ليهي إنه كان سيتابع الوضع في مصر "بهلع متزايد" حتى لو لم يكن رئيسا للجنة الفرعية للعمليات الخارجية التابعة للجنة المخصصات. واستنكر "محاكمة صورية لم تدم سوى ساعة واحدة". وأكد ليهي أن "هذه إساءة استغلال مروعة للنظام القضائي الذي يعتبر أساسا لأي نظام ديمقراطي لا يمكن لأحد تبرير هذا. هذا يظهر دكتاتورية تعيث في الأرض فسادا، إنه انتهاك كامل لحقوق الإنسان".

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